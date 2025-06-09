Как и в прошлом году, украинцы будут получать выплаты для ВПЛ в Харьковской области, на нее заложены деньги в новом Государственном бюджете Украины, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
Кто в июне имеет право на выплаты для ВПЛ в Харьковской области
Финансовую помощь на проживание от государства будут получать внутренне перемещенные лица, принадлежащие к наиболее уязвимым категориям населения:
- пенсионеры с пенсией менее 9444 грн.;
- люди с инвалидностью I и II группы;
- дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- дети с тяжелыми заболеваниями;
- дети-сироты и малыши, лишенные родительской опеки (до 23 лет);
- приемные родители.
Для взрослых с инвалидностью и малышей из указанных категорий размер выплаты составит 3000 гривен, остальные будут получать по 2000 гривен ежемесячно. Деньги в июне будут поступать дважды в месяц – 15-го и 28-го числа.
Кто еще может претендовать на выплаты для ВПЛ в Харьковской области
Другие внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут подать заявление на получение финансовой поддержки. Это касается:
- семей с детьми до 14 лет, проживающих в зонах активных боевых действий или в регионах, где дети не имеют возможности посещать школу офлайн;
- семей, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или тяжело больным малышом;
- до 14 лет, эвакуированных с опасных территорий без сопровождения родителей;
- женщин, которые находятся на 30-й неделе беременности или позже.
Чтобы получить или продлить помощь, нужно подать соответствующее заявление через органы соцзащиты или онлайн.
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