Выплаты для ВПЛ в Харьковской области предоставляются украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как и в прошлом году, украинцы будут получать выплаты для ВПЛ в Харьковской области, на нее заложены деньги в новом Государственном бюджете Украины, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Кто в июне имеет право на выплаты для ВПЛ в Харьковской области

Финансовую помощь на проживание от государства будут получать внутренне перемещенные лица, принадлежащие к наиболее уязвимым категориям населения:

пенсионеры с пенсией менее 9444 грн.;

люди с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

дети с тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты и малыши, лишенные родительской опеки (до 23 лет);

приемные родители.

Для взрослых с инвалидностью и малышей из указанных категорий размер выплаты составит 3000 гривен, остальные будут получать по 2000 гривен ежемесячно. Деньги в июне будут поступать дважды в месяц – 15-го и 28-го числа.

Кто еще может претендовать на выплаты для ВПЛ в Харьковской области

Другие внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут подать заявление на получение финансовой поддержки. Это касается:

семей с детьми до 14 лет, проживающих в зонах активных боевых действий или в регионах, где дети не имеют возможности посещать школу офлайн;

семей, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или тяжело больным малышом;

до 14 лет, эвакуированных с опасных территорий без сопровождения родителей;

женщин, которые находятся на 30-й неделе беременности или позже.

Чтобы получить или продлить помощь, нужно подать соответствующее заявление через органы соцзащиты или онлайн.

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