Не забудьте врахувати прогноз погоди в Україні при плануванні своїх справ та відпочинку.

Прогноз погоди в Україні передбачає різні умови у регіонах, тож варто бути готовими до зміни атмосферних явищ, повідомляє Politeka.

12 червня в Україні очікується мінлива хмарність з опадами у кількох регіонах. У Харкові протягом дня буде хмарно, ввечері очікується дощ, який протримається до ночі. Температура повітря коливатиметься від +16 до +20 градусів, вітер помірний.

Народний прогноз цього дня пов’язує його з «зміїним» — вважалося, що змії виходять у ліси і вбивати їх небезпечно. Традиційно 12 червня саджали боби, а уважні спостерігачі звертали увагу на павуків, чи посилено вони працюють — це вказувало на зміну погодних умов.

У Києві з ранку буде хмарно, вночі та ввечері пройдуть невеликі опади, вдень опади тимчасово припиняться. Температура від +13 до +18 градусів, вітер слабкий. Львів зустріне день з хмарами та без опадів, з проясненням вечора, а Одеса — з ясним ранком і похмурою атмосферою у другій половині дня, невеликий нічний дощ.

13 та 14 червня прогнозують подальше посилення дощів у Харкові та Києві, тоді як на заході країни (Львів) та півдні (Одеса) опади будуть слабкими або відсутні. Температура повітря поступово підвищуватиметься, досягаючи +22…+25 градусів.

Погода нагадує нам про стародавні прикмети: якщо зозуля кує довго — очікується тепла і ясна погода.

Тож не забудьте врахувати прогноз погоди в Україні при плануванні своїх справ та відпочинку.

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