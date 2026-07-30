Подорожчання продуктів у Харківській області також позначилося на кількох каьегоріях.

Подорожчання продуктів у Харківській області залишається актуальною темою для покупців, адже наприкінці липня зросла середня вартість окремих продовольчих товарів, пише видання Politeka.net.

Найбільше змінилися ціни на сметану, домашнє сало та яблука.

За останніми даними моніторингу, домашнє сало в середньому коштує 276,75 гривні за кілограм. Наприкінці червня показник становив 266,50 гривні, тож за місяць приріст склав 10,25 гривні. У різних торговельних мережах різниця залишається суттєвою: у Megamarket товар продають по 219 гривень, тоді як у Novus — по 314 гривень.

Подорожчання продуктів у Харківській області також позначилося на молочній категорії. Сметана «Простонаше» 20% жирності в середньому подорожчала до 73,24 гривні за упаковку вагою 340 грамів. Для порівняння, у червні середня ціна становила 67,13 гривні.

Зміни торкнулися й фруктів. Яблука сорту «Айдаред» у першій половині липня продавалися в середньому по 70,90 гривні за кілограм, тоді як наприкінці червня вони коштували 65,60 гривні. Таким чином, зростання склало 5,30 гривні.

Фахівці зазначають, що на формування вартості впливають сезонність, витрати виробників і ситуація з постачанням. Тому цінники у магазинах можуть змінюватися залежно від пропозиції та ринкової кон'юнктури.

Експерти радять стежити за оновленням вартості у різних торговельних мережах, адже окремі позиції можуть помітно відрізнятися залежно від продавця.

Покупцям рекомендують порівнювати ціни у різних торговельних мережах, оскільки різниця на окремі товари може бути суттєвою.

Джерело: Мінфін

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