Подорожчання продуктів у Харківській області продовжується, адже наприкінці липня зафіксовано підвищення середніх цін на окремі молочні продукти та фрукти, пише Politeka.net.

Найбільше за останній місяць додали у вартості апельсини преміум, також помітно подорожчала сметана, а яблука зберігають висхідну тенденцію.

Згідно з актуальним моніторингом торговельних мереж, сметана «Простонаше» 20% жирності у фасуванні 340 грамів коштує в середньому 73,24 гривні. Наприкінці червня середній показник становив 61,53 гривні. Таким чином, за місяць продукт додав у ціні 11,71 гривні. У різних магазинах вартість відрізняється: у Metro упаковку пропонують за 70,72 гривні, тоді як у Megamarket і Novus — по 74,50 гривні.

Подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося й імпортних фруктів. Середня ціна кілограма апельсинів преміум досягла 76,45 гривні. Для порівняння, 28 червня цей показник становив 61,55 гривні, тобто за місяць приріст склав 14,9 гривні. Під час липня вартість неодноразово змінювалася, однак наприкінці місяця закріпилася на вищому рівні. У торговельних мережах різниця також залишається відчутною: в Auchan кілограм продають за 67,90 гривні, а в Novus — за 84,99 гривні.

Не оминули зміни й яблука сорту «Айдаред». За даними цінового індексу, середня вартість цього фрукта зросла з 65,60 до 70,90 гривні за кілограм. Отже, приріст за відповідний період становив 5,3 гривні.

Фахівці зазначають, що на динаміку продовольчого ринку впливають сезонні чинники, витрати на логістику, закупівельні ціни та обсяги поставок. Для імпортної продукції важливу роль також відіграють валютні коливання й транспортні витрати.

Аналітики радять покупцям порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже ціни на однакові товари можуть суттєво відрізнятися. Моніторинг свідчить, що ринок залишається динамічним, тому вартість окремих позицій може змінюватися залежно від сезонної пропозиції та споживчого попиту.

Джерело: Мінфін

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