Подорожчання продуктів у Харківській області залишається помітною тенденцією на споживчому ринку, повідомляє Politeka.net.

За останній місяць змінилися середні ціни на низку популярних товарів, зокрема апельсини, курячу гомілку та маргарин, які регулярно входять до повсякденного кошика покупців.

Найбільше зростання продемонстрували преміальні апельсини. Станом на 27 липня середня вартість кілограма становить 76,45 гривні, тоді як наприкінці червня цей показник був на рівні 61,55 гривні. Таким чином, за місяць ціна зросла на 14,90 гривні. У різних торговельних мережах фрукт продають за ціною від 67,90 до 84,99 гривні, що свідчить про суттєву різницю між магазинами.

Менш помітне подорожчання зафіксували у категорії м'ясної продукції. Куряча гомілка «Наша Ряба» нині коштує в середньому 117 гривень за кілограм — це на 4 гривні більше, ніж місяць тому. Водночас протягом липня ціна тимчасово перевищувала 140 гривень за кілограм, після чого поступово знизилася.

Подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося і молочної групи. Маргарин «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5% у фасуванні 250 грамів зараз продається в середньому за 45,96 гривні. Порівняно з кінцем червня його вартість збільшилася на 4,60 гривні. У різних торговельних мережах ціна коливається від 42,60 до 50,50 гривні залежно від продавця.

Експерти зазначають, що динаміка цін на окремі товари залишається нерівномірною. Найвідчутніше за останній місяць подорожчали цитрусові, тоді як зміни вартості курятини та маргарину були більш помірними.

Фахівці рекомендують покупцям порівнювати ціни у різних торговельних мережах, стежити за акційними пропозиціями та планувати покупки заздалегідь. Це дозволяє зменшити щоденні витрати навіть в умовах поступового зростання цін.

Джерело: Мінфін

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