Робота для пенсіонерів в Полтавській області залишається актуальною завдяки вакансіям від великих компаній, які відкриті до працевлаштування кандидатів старшого віку, повідомляє Politeka.net.

Серед доступних пропозицій — автозаправні комплекси, логістика та виробництво.

У Кременчуці мережа АЗК OKKO запрошує молодшого оператора-заправника із зарплатою 12,5 тисячі гривень. Працівник заправлятиме автомобілі, консультуватиме клієнтів щодо вибору пального й супутніх товарів, а також підтримуватиме порядок на території комплексу. Компанія гарантує офіційне оформлення, оплачувану відпустку, лікарняні та медичне страхування.

Ще одна вакансія відкрита у Полтаві. «Нова пошта» шукає фахівця чату із доходом від 17 до 25 тисяч гривень. До обов'язків входять відповіді на звернення клієнтів, робота з інформаційною системою та супровід запитів. Роботодавець пропонує оплачуване навчання, гнучкий графік, можливість працювати дистанційно, страхування й перспективи кар'єрного розвитку.

Також Робота для пенсіонерів в Полтавській області представлена пропозицією від компанії «Люпен Груп» у Глобиному. Підприємство шукає працівників на лінію забою птиці із заробітною платою від 18 до 25 тисяч гривень. Кандидатам без досвіду обіцяють навчання, офіційне працевлаштування, своєчасні виплати та забезпечення спецодягом.

Експерти радять перед поданням резюме уважно ознайомитися з вимогами роботодавця, графіком і переліком обов'язків. Перелік вакансій регулярно оновлюється, тому претендентам рекомендують стежити за новими пропозиціями.

Джерело: work.ua

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