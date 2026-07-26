Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна не лише людям похилого віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області продовжує надаватися в межах програми відновлення житла, яку реалізує благодійний фонд «Карітас», повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку власників будинків і квартир, чиє майно зазнало пошкоджень через бойові дії та може бути відремонтоване.

Програма допомагає людям якнайшвидше повернутися до безпечних умов проживання. Учасникам пропонують підтримку для проведення дрібних і середніх ремонтів, необхідних після обстрілів.

Зокрема, передбачено заміну вікон, дверей, відновлення покрівель, ремонт стін та усунення інших пошкоджень, які ускладнюють використання оселі. Проєкт не поширюється на повністю зруйновані будівлі, адже розрахований на нерухомість, яку реально привести до належного стану.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна не лише людям похилого віку. Подати заявку можуть також особи з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі матері чи батьки, вагітні жінки та інші громадяни, які належать до соціально вразливих категорій.

Передбачено два формати підтримки. У першому заявники отримують грошовий грант для самостійного проведення необхідних робіт. Другий варіант передбачає виконання ремонту підрядними організаціями, які співпрацюють із благодійним фондом.

Перед включенням до проєкту фахівці оцінюють технічний стан помешкання та перевіряють відповідність встановленим умовам. Після цього ухвалюється рішення щодо можливості участі.

Організатори зазначають, що реалізація ініціативи залежить від фінансування, безпекової ситуації та актуальних потреб громад. Тому жителям регіону рекомендують стежити за офіційними повідомленнями, де публікують інформацію про прийом заявок і можливі зміни умов участі.

Джерело: Карітас

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