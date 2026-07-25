Надбавка до пенсії у Полтавській області встановлюється як доплата до основної виплати.

Надбавка до пенсії у Полтавській області передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

Доплату призначають відповідно до чинного закону після подання заяви та документів, що підтверджують право на її отримання.

Скористатися такою можливістю можуть Герої України, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званням «заслужений», багатодітні матері, а також борці за незалежність України ХХ століття, реабілітовані згідно із законодавством.

Інформацію про це надає ПФУ.

Надбавка до пенсії у Полтавській області встановлюється як доплата до основної виплати. Її розмір визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для окремої категорії борців за незалежність діє спеціальний порядок нарахування.

Оформити виплату можна після виникнення відповідного права. Якщо звернення відбулося протягом 12 місяців, кошти призначають із дати його набуття. В інших випадках їх нараховують із дня подання заяви.

Документи дозволяється подати особисто, поштою або в електронному форматі. Якщо пакета виявиться недостатньо, Пенсійний фонд повідомить, які підтвердження необхідно надати додатково. За умови їх подання протягом трьох місяців початкова дата звернення зберігається.

Після збільшення прожиткового мінімуму відповідні доплати перераховують автоматично. Для окремих категорій одержувачів також передбачене щорічне підвищення згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України.

Після смерті людини, яка мала право на таку виплату, непрацездатні члени її родини можуть оформити частину надбавки. Розмір визначається чинними нормами та залежить від кількості утриманців.

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