Починаючи з 2026 року, пенсіонери і не тільки можуть отримати грошову допомогу у Полтавській області.

У Полтавській області для пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій громадян запроваджено нову форму грошової допомоги, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Українці можуть отримати грошову допомогу у Полтавській області у розмірі 1500 гривень. Ці кошти нараховуються окремо від основної пенсії чи інших соціальних виплат і виплачуються додатково.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року №341, виплата здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки в уповноважених установах або через відділення поштового зв’язку разом із пенсією. Водночас передбачено важливе правило: навіть якщо людина підпадає під кілька категорій отримувачів, вона має право лише на одну таку виплату.

Хто може отримати грошову допомогу у Полтавській області

На одноразову фінансову підтримку можуть розраховувати:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю;

малозабезпечені родини;

громадяни, які отримують базову соціальну допомогу;

внутрішньо переміщені особи серед отримувачів соцвиплат;

багатодітні сім’ї;

одинокі матері.

Що варто знати про виплату

На відміну від деяких інших державних програм, ця допомога не має чітко визначеного цільового призначення. Це означає, що отримані кошти можна витратити на власні потреби — від придбання продуктів і ліків до оплати комунальних послуг чи інших повсякденних витрат.

У Міністерстві соціальної політики підкреслюють, що фінансування програми здійснюється в межах уже затвердженого бюджету. Такий підхід дозволяє забезпечити підтримку громадян без додаткового навантаження на державні фінанси.

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