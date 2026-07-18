Надбавка до пенсії в Полтавській області передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, а також для окремих членів їхніх сімей відповідно до чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Доплата призначається згідно із Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та виплачується додатково до основного пенсійного забезпечення після підтвердження права на її отримання.

Скористатися такою державною підтримкою можуть Герої України, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званням «заслужений», багатодітні матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, а також борці за незалежність України у ХХ столітті, які мають відповідний статус.

Інформацію про це надають у ПФУ.

Водночас надбавка до пенсії в Полтавській області визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Залежно від категорії отримувача вона становить від 23% до 40%. Для борців за незалежність України діє окремий механізм розрахунку. Після індексації з 1 березня 2026 року розмір такої виплати становить 5667,51 гривні.

Подати заяву можна особисто, поштою або в електронному форматі разом із документами, що підтверджують особливі заслуги. Якщо звернення подано не пізніше ніж через 12 місяців після виникнення права, доплату призначать із відповідної дати.

У випадку, коли заявник не надав повний пакет документів, Пенсійний фонд повідомляє про необхідність їх доповнення. Якщо відсутні матеріали подати протягом трьох місяців, дата первинного звернення зберігається.

Після підвищення прожиткового мінімуму розмір доплати переглядається автоматично без повторного подання заяви. Це дозволяє отримувачам надалі одержувати виплати в оновленому розмірі.

Закон також гарантує підтримку непрацездатним членам сім'ї померлого, який мав право на таку доплату. Для одного отримувача передбачено 70% від відповідної суми, а якщо таких осіб двоє або більше — 90%.

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