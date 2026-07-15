Надбавка до пенсії в Полтавській області призначається після подання заяви разом із документами, які підтверджують відповідний статус.

Надбавка до пенсії в Полтавській області може бути призначена окремим категоріям громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, передає Politeka.

Таку доплату встановлюють відповідно до чинного законодавства як додаткову виплату до основного пенсійного забезпечення.

Оформити її можуть Герої України, ветерани війни з визначеними державними нагородами, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званням «заслужений», багатодітні матері, а також борці за незалежність України у ХХ столітті та інші категорії, передбачені законом.

Надбавка до пенсії в Полтавській області призначається після подання заяви разом із документами, які підтверджують відповідний статус. Якщо звернення надійшло протягом року з моменту виникнення права, виплату встановлюють із дати його набуття.

Розмір доплати визначають залежно від категорії одержувача. Для більшості заявників він становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України діє окремий порядок нарахування із фіксованою сумою, що щороку переглядається.

Подати документи можна особисто, через електронні сервіси або поштовим відправленням. Якщо пакета виявиться недостатньо, заявнику повідомлять, які матеріали необхідно надати додатково.

Після зміни прожиткового мінімуму уповноважений орган проводить автоматичний перерахунок таких виплат. Для окремих категорій також передбачено щорічне підвищення відповідно до коефіцієнта, затвердженого урядом.

Після смерті одержувача право на частину доплати можуть отримати непрацездатні члени його сім'ї. Розмір такої виплати визначають залежно від кількості осіб, які мають законні підстави для її оформлення.

Джерело: ПФУ

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