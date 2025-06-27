Новые доплаты к пенсии с 1 июля в Днепре и области назначаются лишь части украинцев.

Новая доплата к пенсии с 1 июля ожидает украинцев почтенного возраста в Днепре и области, однако они выплачиваются только тем, кто отвечает важным критериям, сообщает Politeka.net.

Дополнительное финансовое обеспечение станет реальной поддержкой наиболее уязвимой части населения.

Новые доплаты к пенсии с 1 июля в Днепре и области будут предоставляться украинцам в возрасте от 80 лет, которые живут одиноко и нуждаются в постороннем уходе. Они будут получать ежемесячную доплату в размере 944 гривен 40 копеек.

Эта инициатива внедряется на основании Закона Украины №646-IX и призвана улучшить условия жизни оставшихся без семьи или посторонней помощи пенсионеров. Сумма надбавки составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2025 году.

Кто сможет получать

Новые доплаты к пенсии с 1 июля в Днепре и области назначаются в нескольких условиях. Ее могут получить пенсионеры, которые:

достигли 80-летнего возраста;

получают пенсию по возрасту (не по инвалидности или потерянному кормильцу);

проживают одиноко, то есть по месту регистрации нет других зарегистрированных лиц;

имеют официальное заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) о необходимости постоянного ухода.

Как оформить

Процедура оформления надбавки проста и не требует лишних бюрократических усилий.

Обратитесь в медицинское учреждение , чтобы получить заключение ЛКК, которое подтвердит вашу потребность в постоянном постороннем уходе.

Подготовьте пакет документов , а именно: паспорт гражданина Украины; идентификационный код; Заключение врача; справку из Пенсионного фонда об отсутствии других социальных выплат по уходу.

Подайте заявление в Пенсионный фонд Украины : лично – в ближайшем сервисном центре ПФУ; или онлайн – через электронный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда.



Начисление дополнительных средств начинается с месяца подачи заявления и добавляется в основную пенсию.

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