Поновлення виплати для ВПО в Дніпропетровській області не відбувається автоматично.

Виплати для ВПО в Дніпропетровській області продовжуються, проте частина українців можу втратити гроші у декількох випадках, повідомляє Politeka.net.

Юристи розповіли важливі моменти про призначення пільги.

Виплати для ВПО в Дніпропетровській області тимчасово зупиняються у випадку, коли Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомляє орган соціального захисту про призначення людині субсидії на найм житла. Проте, після припинення такої субсидії грошову допомогу на проживання можна поновити, за умови, що заявник дотримується вимог до майнового стану та інших встановлених критеріїв.

Важливо: Поновлення виплати для ВПО в Дніпропетровській області не відбувається автоматично. Для цього потрібно особисто звернутися із новою заявою про надання допомоги.

Також, якщо переселенці чи сім’я стали власниками нерухомості (або частини житла), розташованого поза межами територій, що перебувають під бойовими діями або окупацією, то це вважається підставою для припинення державної допомоги.

При цьому не має значення, зареєстроване там місце проживання чи ні — сам факт володіння житлом на «безпечній» території може стати підставою для припинення нарахувань.

Винятки:

якщо житло є непридатним для проживання — за наявності відповідного документа;

— за наявності відповідного документа; якщо площа житла менша ніж 13,65 кв. м на одного члена родини.

Таким чином, отримання сертифікату «єВідновлення» та придбання на нього житла автоматично не позбавляє статусу ВПО, але може вплинути на нарахування грошової допомоги, якщо не дотримані виняткові умови.

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