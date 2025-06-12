За потреби надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі, а також можливість тимчасового користування спеціалізованим обладнанням.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається благодійною організацією Карітас Україна, охоплюючи різні види підтримки, повідомляє Politeka.net.

Про це фонд повідомив на своєму сайті.

В Україні продовжують працювати соціально-консультативні центри, які надають психосоціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим категоріям населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі призначається для тих, хто має статус ВПО. Основною цільовою аудиторією є чоловіки та жінки віком від 60 років, які потребують психологічної підтримки. Центри також надають підтримку людям, які опинилися у складних життєвих обставинах або постраждали від домашнього насильства.

Серед основних напрямків роботи — індивідуальна психологічна допомога, юридичні консультації та супровід, а також підтримка кейс-менеджера.

Фахівці допомагають з оформленням документів, супроводжують до соціальних служб і банківських установ, зокрема до Ощадбанку для проходження ідентифікації.

За потреби надається гумдопомога для людей похилого віку, а також можливість тимчасового користування спеціалізованим обладнанням: милицями, ходунками, кріслами-туалетами, протипролежневими матрацами та іншим.

Метою програми є не лише забезпечення базових потреб, а й відновлення психологічної стійкості та соціального добробуту людей, які постраждали внаслідок війни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: куди можна звертатися за допомогою.

Також Politeka писала, Як ВПО отримати субсидію на оренду житла в Дніпрі: переселенці можуть частково покрити витрати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: приймаються нові заявки, місця обмежені.