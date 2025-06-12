Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре оказывается благотворительной организацией Каритас Украина, охватывая разные виды поддержки, сообщает Politeka.net.
Об этом фонд сообщил на своем сайте.
В Украине продолжают работать социально-консультативные центры, оказывающие психосоциальную помощь внутренне перемещенным лицам и другим уязвимым категориям населения.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предназначена для тех, кто имеет статус ВПЛ. Основной целевой аудиторией являются мужчины и женщины в возрасте от 60 лет, нуждающиеся в психологической поддержке. Центры также оказывают поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах или пострадавшим от домашнего насилия.
Среди основных направлений работы индивидуальная психологическая помощь, юридические консультации и сопровождение, а также поддержка кейс-менеджера.
Специалисты помогают с оформлением документов, сопровождают в социальные службы и банковские учреждения, в частности в Ощадбанк для прохождения идентификации.
При необходимости предоставляется гумпомощь для пожилых детей, а также возможность временного пользования специализированным оборудованием: костылями, ходунками, креслами-туалетами, противопролежневыми матрасами и другим.
Целью программы является не только обеспечение базовых потребностей, но и восстановление психологической устойчивости и социального благосостояния пострадавших в результате войны людей.
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