При необходимости предоставляется гуманитарная помощь пенсионерам в Днепре, а также возможность временного пользования специализированным оборудованием.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре оказывается благотворительной организацией Каритас Украина, охватывая разные виды поддержки, сообщает Politeka.net.

Об этом фонд сообщил на своем сайте.

В Украине продолжают работать социально-консультативные центры, оказывающие психосоциальную помощь внутренне перемещенным лицам и другим уязвимым категориям населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предназначена для тех, кто имеет статус ВПЛ. Основной целевой аудиторией являются мужчины и женщины в возрасте от 60 лет, нуждающиеся в психологической поддержке. Центры также оказывают поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах или пострадавшим от домашнего насилия.

Среди основных направлений работы индивидуальная психологическая помощь, юридические консультации и сопровождение, а также поддержка кейс-менеджера.

Специалисты помогают с оформлением документов, сопровождают в социальные службы и банковские учреждения, в частности в Ощадбанк для прохождения идентификации.

При необходимости предоставляется гумпомощь для пожилых детей, а также возможность временного пользования специализированным оборудованием: костылями, ходунками, креслами-туалетами, противопролежневыми матрасами и другим.

Целью программы является не только обеспечение базовых потребностей, но и восстановление психологической устойчивости и социального благосостояния пострадавших в результате войны людей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: куда можно обращаться за помощью.

Також Politeka писала, Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья в Днепре: переселенцы могут частично покрыть расходы.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: принимаются новые заявки, места ограничены.