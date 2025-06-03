Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується Польською Гуманітарною Акцією в рамках "Програми гуманітарної допомоги та відновлення", повідомляє Politeka.net.

Проєкт уже відкрив реєстрацію для мешканців окремих громад Дніпропетровської області.

Мета ініціативи — покращення якості життя людей старшого віку, зміцнення їх емоційного здоров’я та допомога у задоволенні базових потреб.

Що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області:

  • Індивідуальні та групові заняття, спрямовані на емоційне відновлення;
  • Патронажна підтримка (немедичного характеру);
  • Тематичні зустрічі, хобі-заняття та дозвілля;
  • Освітні заходи з психічного здоров’я;
  • Особисті консультації з психологами.

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Хто може долучитися:

  • Особи віком від 60 років — як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені;
  • Самотні літні люди або ті, хто живе без підтримки родичів;
  • Люди похилого віку з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями;
  • Дорослі ВПО та місцеві мешканці, які потребують допомоги.

Контакт для реєстрації:

Центр підтримки літніх людей: +380 (67) 161 71 93.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна для реєстрації навіть для тих, хто фізично не може подати заявку самостійно, але має потребу в участі.

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