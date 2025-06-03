Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується Польською Гуманітарною Акцією в рамках "Програми гуманітарної допомоги та відновлення", повідомляє Politeka.net.
Проєкт уже відкрив реєстрацію для мешканців окремих громад Дніпропетровської області.
Мета ініціативи — покращення якості життя людей старшого віку, зміцнення їх емоційного здоров’я та допомога у задоволенні базових потреб.
Що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області:
- Індивідуальні та групові заняття, спрямовані на емоційне відновлення;
- Патронажна підтримка (немедичного характеру);
- Тематичні зустрічі, хобі-заняття та дозвілля;
- Освітні заходи з психічного здоров’я;
- Особисті консультації з психологами.
Хто може долучитися:
- Особи віком від 60 років — як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені;
- Самотні літні люди або ті, хто живе без підтримки родичів;
- Люди похилого віку з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями;
- Дорослі ВПО та місцеві мешканці, які потребують допомоги.
Контакт для реєстрації:
Центр підтримки літніх людей: +380 (67) 161 71 93.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна для реєстрації навіть для тих, хто фізично не може подати заявку самостійно, але має потребу в участі.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: яких змін чекати у платіжках.
Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: які види зросли в ціні найбільше.
Як повідомляла Politeka, Робота у Дніпрі: де готові платити від 40 тисяч гривень.