Гуманитарное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области реализуется Польской Гуманитарной Акцией в рамках "Программы помощи и восстановления", сообщает Politeka.net.

Проект уже открыл регистрацию для жителей отдельных общин Днепропетровской области.

Целью инициативы является улучшение качества жизни людей старшего возраста, укрепление их эмоционального здоровья и помощь в удовлетворении базовых потребностей.

Что предусматривает гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области:

  • индивидуальные и групповые занятия, направленные на эмоциональное восстановление;
  • Патронажная поддержка (немедицинский характер);
  • Тематические встречи, хобби-занятия и досуг;
  • Образовательные мероприятия по психическому здоровью;
  • Личные консультации с психологами.

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Кто может присоединиться:

  • Лица от 60 лет — как местные жители, так и внутренне перемещенные;
  • Одинокие пожилые люди или живущие без поддержки родственников;
  • Пожилые люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями;
  • Взрослые ВПЛ и местные жители, нуждающиеся в поддержки.

Контакт для регистрации:

Центр поддержки пожилых людей: +380 (67) 161 71 93.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна для регистрации даже для тех, кто физически не может подать заявку самостоятельно, но нуждается в участии.

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