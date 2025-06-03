Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна для регистрации.

Гуманитарное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области реализуется Польской Гуманитарной Акцией в рамках "Программы помощи и восстановления", сообщает Politeka.net.

Проект уже открыл регистрацию для жителей отдельных общин Днепропетровской области.

Целью инициативы является улучшение качества жизни людей старшего возраста, укрепление их эмоционального здоровья и помощь в удовлетворении базовых потребностей.

Что предусматривает гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области:

индивидуальные и групповые занятия, направленные на эмоциональное восстановление;

Патронажная поддержка (немедицинский характер);

Тематические встречи, хобби-занятия и досуг;

Образовательные мероприятия по психическому здоровью;

Личные консультации с психологами.

Кто может присоединиться:

Лица от 60 лет — как местные жители, так и внутренне перемещенные;

Одинокие пожилые люди или живущие без поддержки родственников;

Пожилые люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями;

Взрослые ВПЛ и местные жители, нуждающиеся в поддержки.

Контакт для регистрации:

Центр поддержки пожилых людей: +380 (67) 161 71 93.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна для регистрации даже для тех, кто физически не может подать заявку самостоятельно, но нуждается в участии.

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