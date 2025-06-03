Гуманитарное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области реализуется Польской Гуманитарной Акцией в рамках "Программы помощи и восстановления", сообщает Politeka.net.
Проект уже открыл регистрацию для жителей отдельных общин Днепропетровской области.
Целью инициативы является улучшение качества жизни людей старшего возраста, укрепление их эмоционального здоровья и помощь в удовлетворении базовых потребностей.
Что предусматривает гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области:
- индивидуальные и групповые занятия, направленные на эмоциональное восстановление;
- Патронажная поддержка (немедицинский характер);
- Тематические встречи, хобби-занятия и досуг;
- Образовательные мероприятия по психическому здоровью;
- Личные консультации с психологами.
Кто может присоединиться:
- Лица от 60 лет — как местные жители, так и внутренне перемещенные;
- Одинокие пожилые люди или живущие без поддержки родственников;
- Пожилые люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями;
- Взрослые ВПЛ и местные жители, нуждающиеся в поддержки.
Контакт для регистрации:
Центр поддержки пожилых людей: +380 (67) 161 71 93.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна для регистрации даже для тех, кто физически не может подать заявку самостоятельно, но нуждается в участии.
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