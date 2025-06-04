Ми з'ясували, як ВПО отримати субсидію на оренду житла в Дніпрі і які документи потрібно зібрати

Важливою для переселенців є будь-яка підтримка, включно з пільгами, тому важливо знати, як ВПО отримати субсидію на оренду житла в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які орендують будинок чи квартиру, можуть отримати державну пільгу на його оплату. Для цього необхідно подати певний пакет документів.

Насамперед потрібно укласти договір оренди житлового приміщення — це може бути будинок, квартира або частина житлової площі. Договір можна оформити у довільній формі, але в ньому обов’язково мають бути вказані ключові дані:

повна інформація про орендаря та орендодавця, їхні права й обов’язки, тип орендодавця (фізична чи юридична особа, ФОП), адреса, загальна площа помешкання, реєстраційний номер об’єкта нерухомості (за наявності), правовий статус власності, підтвердження придатності житла для проживання, відсутність арештів чи спорів, а також розмір орендної плати та порядок її оплати.

Разом із договором потрібно подати заяву про надання субсидії. Якщо житло орендується в юридичної особи, необхідна відповідна форма заяви. У разі, якщо інтереси орендаря представляє законний представник (опікун, піклувальник тощо), слід додати копії документів, що підтверджують такі повноваження.

Додаткові документи можуть знадобитися, якщо в заяві зазначені особливі обставини, які можуть вплинути на рішення щодо субсидії. У такому випадку Пенсійний фонд може зробити окремий запит на ці документи — наприклад, для підтвердження складу домогосподарства або спростування підстав для відмови у виплаті.

Як ВПО отримати субсидію на оренду житла в Дніпрі, подавши заяву:

Онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою мобільного додатку. У цьому випадку договір та заява підписуються електронним підписом як орендаря, так і орендодавця. У заяві також необхідно вказати, чи погоджується орендодавець на отримання компенсації від держави.

Офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду або Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Це дозволяє частково покрити витрати на оренду житла, що є суттєвою підтримкою для переселенців у нових умовах проживання.

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