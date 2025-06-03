Відключення світла в Дніпрі проводиться у зв’язку з профілактичними роботами, які допоможуть уникнути аварій у майбутньому.

Відключення світла в Дніпрі відбудеться через планові ремонтні роботи, які триватимуть з 2 по 5 червня у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Енергетики повідомляють, що це необхідно для підтримки стабільної роботи електромереж та запобігання аварій.

02 червня з 08:00 до 18:00 — роботи проводитимуть на вул. Макарова, 27А.

03 червня з 08:00 до 18:00 — знеструмлять будинки на вул. Шинна (1–7 непарні, 8, 11, 11Д, 13, 17, 17Д, 17Є, 19, 27) та просп. Богдана Хмельницького (49А, 49Б).

04 червня з 08:00 до 18:00 — відключення торкнеться бульвару Зоряного, пров. Зоряного, туп. Запорізького, вул. Шинної, Будівельників, Енергетичної, Макарова, Призаводської, Фабричної, пров. Енергетичного.

05 числа з 08:00 до 18:00 — світла не буде на вул. Академіка Янгеля, Івана Франка, Софіївській, Матроській, Молодіжній, туп. Будівельному та просп. Богдана Хмельницького (ділянки від 29 до 70).

Відключення світла в Дніпрі проводиться у зв’язку з профілактичними роботами, які допоможуть уникнути аварій у майбутньому. Мешканцям радять заздалегідь зарядити гаджети та спланувати побутові справи. У разі виникнення питань — звертайтесь до кол-центру вашого оператора електромереж.

Енергетики просять вибачення за тимчасові незручності та дякують за розуміння.