Отключение света в Днепре производится в связи с профилактическими работами, которые помогут избежать аварий в будущем.

Отключение света в Днепре произойдет из-за плановых ремонтных работ, которые продлятся со 2 по 5 июня в разных районах города, сообщает Politeka.

Энергетики сообщают, что это необходимо для поддержания стабильной работы электросетей и предотвращения аварий.

02 июня с 08:00 до 18:00 – работы будут проводить на ул. Макарова, 27А.

03 июня с 08:00 до 18:00 – обесточат дома на ул. Шинная (1–7 нечетные, 8, 11, 11Д, 13, 17, 17Д, 17Е, 19, 27) и просп. Богдана Хмельницкого (49А, 49Б).

04 июня с 08:00 до 18:00 - отключение коснется бульвара Зоряного, пер. Звездного, туп. Запорожского, ул. Шинной, Строителей, Энергетической, Макарова, Призаводской, Фабричной, пер. Энергетического.

05 числа с 08:00 до 18:00 - света не будет на ул. Академика Янгеля, Ивана Франко, Софиевской, Матросской, Молодежной, тут. Строительная и просп. Богдана Хмельницкого (участки от 29 до 70).

Отключение света в Днепре производится в связи с профилактическими работами, которые помогут избежать аварий в будущем. Жителям советуют заранее зарядить гаджеты и спланировать бытовые дела. В случае возникновения вопросов обращайтесь в кол-центр вашего оператора электросетей.

Энергетики просят прощения за временные неудобства и благодарят за понимание.

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