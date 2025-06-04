Мы выяснили, как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья в Днепре и какие документы нужно собрать

Важна для переселенцев любая поддержка, включая льготы, поэтому важно знать, как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья в Днепре, сообщает Politeka.net.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), арендующие дом или квартиру, могут получить государственную льготу на его оплату. Для этого необходимо предоставить пакет документов.

Прежде всего, нужно заключить договор аренды жилого помещения — это может быть дом, квартира или часть жилой площади. Договор можно оформить в произвольной форме, но в нем обязательно должны быть указаны ключевые данные:

полная информация об арендаторе и арендодателе, их правах и обязанностях, типе арендодателя (физическое или юридическое лицо, ФЛП), адрес, общая площадь помещения, регистрационный номер объекта недвижимости (при наличии), правовой статус собственности, подтверждение пригодности помещения для проживания, отсутствие арестов или споров, а также размер арестов или споров.

Вместе с договором следует подать заявление о предоставлении субсидии. Если жилье арендуется у юридического лица, необходима соответствующая форма. В случае если интересы арендатора представляет законный представитель (опекун, попечитель и т.п.), следует добавить копии документов, подтверждающих такие полномочия.

Дополнительные документы могут потребоваться, если в заявлении указаны особые обстоятельства, которые могут повлиять на решение о субсидии. В таком случае Пенсионный фонд может запросить эти документы — например, для подтверждения состава домохозяйства или опровержения оснований для отказа в выплате.

Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья в Днепре, подав заявление:

Онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения. В этом случае договор и заявление подписываются электронной подписью как арендатора, так и арендодателя. Также необходимо указать, согласен ли арендодатель на получение компенсации от государства.

Офлайн – в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Это позволяет частично покрыть расходы по аренде жилья, что является существенной поддержкой для переселенцев в новых условиях проживания.

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