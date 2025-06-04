Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі знайдеться у різних районах міста, проте місця обмежені.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі можна отримати завдяки небайдужим місцевим мешканцям, що готові допомоти у скрутний час, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оголошення на сайті Допомагай та відібрали кілька пропозицій для переселенців. Наразі у місті доступні кілька варіантів.

У районі Ливарної пропонуються кілька повноцінних квартир із сучасним ремонтом та необхідними зручностями. Квартири розраховані на проживання сімейних пар без дітей, одиноких чоловіків та жінок. Загальна кількість місць — до десяти. Термін проживання не обмежений.

У житловому масиві Червоний Камінь проживання пропонує чоловік із інвалідністю ІА групи. Йому 49 років, має діагноз ДЦП. Шукає жінку віком 60–65 років, яка змогла б допомагати з доглядом, зокрема пересаджувати у візок. За це пропонує безоплатне проживання.

На бульварі Слави є можливість мати безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі. Поселення надається для літньої людини. Пропонується кімната в двокімнатній квартирі в обмін на догляд за бабусею, яка має проблеми із зором. За деталями можна звертатися за телефоном: 067 560 08 56.

У місті Підгородне, Дніпровського району, на вулиці Харківській, 34А діє прихисток, облаштований благодійним фондом «Довіра Дніпро». У приміщенні підготовлено вісім житлових блоків на 60 осіб. Спеціальних умов для людей з інвалідністю поки що немає. Контактна особа — Антон Кавралов, телефон: 099 100 01 22, електронна пошта: doveriednepr@gmail.com.

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