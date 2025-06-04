Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре найдется в разных районах города, однако места ограничены.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре можно получить благодаря неравнодушным местным жителям, готовым помочь в трудное время, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали объявление на сайте Допомагай и отобрали несколько предложений для переселенцев. Сейчас в городе доступно несколько вариантов.

В районе Литейной предлагаются несколько полноценных квартир с современным ремонтом и необходимыми удобствами. Квартиры рассчитаны на проживание семейных пар без детей, одиноких мужчин и женщин. Общее количество мест – до десяти. Срок проживания не ограничен.

В жилом массиве Красный Камень проживания предлагает мужчина с инвалидностью группы ИА. Ему 49 лет, имеет диагноз ДЦП. Ищет женщину в возрасте 60–65 лет, которая смогла бы помогать с уходом, в частности, пересаживать в тележку. За это предлагает бесплатное проживание.

На бульваре Славы есть возможность иметь бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре. Поселение предоставляется для пожилого человека. Предлагается комната в двухкомнатной квартире в обмен на уход за бабушкой, имеющей проблемы со зрением. За деталями можно обращаться по телефону: 0675600856.

В городе Подгородное, Днепровского района , на улице Харьковской, 34А действует убежище, обустроенное благотворительным фондом «Доверие Днепр». В помещении подготовлено восемь жилых блоков на 60 человек. Специальных условий для людей с инвалидностью пока нет. Контактное лицо - Антон Кавралов, телефон: 099 100 01 22, электронная почта: doveriednepr@gmail.com.

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