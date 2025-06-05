Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть лише самі заявники.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються Центром допомоги переселенцям та армії, проте кількість місць обмежена, повідомляє Politeka.net.

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Благодійний фонд оголосив про відкриття реєстрації на отримання гумдопомоги у вигляді базових продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб та людей пенсійного віку, які наразі проживають у місті Дніпро.

Допомога призначена для людей віком від 65 років, які мають чинну довідку переселенця з дніпровською адресою. Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть лише самі заявники — передача допомоги родичам або представникам не передбачена.

Для реєстрації необхідно мати при собі копії довідки про статус внутрішньо переміщених осіб та ідентифікаційного коду. У разі потреби копії можна зробити безпосередньо на місці за символічну пожертву.

Деталі та запис за телефоном: 068 053 27 88. Також дивіться актуальні проєкти фонду, де може бути вказано час та місце видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Підкреслимо, що благодійний фонд почав свою роботу з першого дня повномасштабного вторгнення росії. Волонтери благодійного фонду у Дніпрі організовують для дітлахів-переселенців яскраві свята, щоб відволікти малечу від поганих думок та жахів війни.

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