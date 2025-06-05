Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области могут только сами заявители.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются Центром помощи переселенцам и армии, однако количество мест ограничено, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно о раздаче пищи.

Благотворительный фонд объявил об открытии регистрации на получение гумпомощи в виде базовых продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц и людей пенсионного возраста, проживающих в городе Днепр.

Помощь предназначена для людей старше 65 лет, имеющих действующую справку переселенца с днепровским адресом. Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области могут только сами заявители - передача помощи родственникам или представителям не предусмотрена.

Для регистрации необходимо иметь при себе копию справки о статусе внутренне перемещенных лиц и идентификационного кода. При необходимости копию можно сделать непосредственно на месте за символическое пожертвование.

Детали и запись по телефону: 0680532788. Также смотрите актуальные проекты фонда, где может быть указано время и место выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области.

Подчеркнем, что благотворительный фонд начал свою работу с первого дня полномасштабного вторжения России. Волонтеры благотворительного фонда в Днепре организуют для детей-переселенцев яркие праздники, чтобы отвлечь малышей от плохих мыслей и ужасов войны.

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