Важливо зазначити, що кількість безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпропетровській області обмежена.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області роздають українцям волонтери багодійного фонду "МиРазом", повідомляє Politeka.net.

Фонд оголосив про роздачу нових наборів.

Центр підтримки переселенців Краматорського району «МиРазом» у місті Дніпро оголошує відкриття запису на отримання гуманітарної допомоги в межах Всеукраїнського благодійного проєкту «Пакунок Підтримки».

Цей проєкт реалізується завдяки спільним зусиллям українських виробників, міжнародних донорів та благодійних організацій. Видача допомоги у вигляді продуктових наборів та інших необхідних життя речейі здійснюється на базі Центру «МиРазом» за сприяння районної державної та військової адміністрацій.

Хто може отримати допомогу:

Право на «Пакунок Підтримки» мають вагітні жінки та родини з дітьми віком до 2 років, які є клієнтами Центру та ще не отримували такої допомоги у 2025 році. Важливо зазначити, що кількість безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпропетровській області обмежена.

Для запису телефонуйте за номером, вказаним у оголошенні.

Зазначимо також, що центр «МиРазом» працює з вересня 2022 року та діє за підтримки Краматорської райдержадміністрації, районної військової адміністрації і в партнерстві з громадами Краматорського району.

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