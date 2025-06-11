Важно отметить, что количество бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепропетровской области ограничено.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области раздают украинцам волонтеры божественного фонда "МиРазом", сообщает Politeka.net.

Фонд объявил о раздаче новых наборов.

Центр поддержки переселенцев Краматорского района «МиРазом» в городе Днепр объявляет открытие записи на получение гуманитарной помощи в рамках Всеукраинского благотворительного проекта «Упаковка поддержки» .

Этот проект реализуется благодаря общим усилиям украинских производителей, международных доноров и благотворительных организаций. Выдача помощи в виде продуктовых наборов и других необходимых для жизни вещей осуществляется на базе Центра «МиРазом» при содействии районной государственной и военной администраций.

Кто может получить помощь:

Право на «Упаковка поддержки» имеют беременные женщины и семьи с детьми младше 2 лет, которые являются клиентами Центра и еще не получали такой помощи в 2025 году. Важно отметить, что количество бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепропетровской области ограничено.

Для записи звоните по номеру, указанному в объявлении.

Отметим также, что центр «МиРазом» работает с сентября 2022 и действует при поддержке Краматорской райгосадминистрации, районной военной администрации и в партнерстве с общинами Краматорского района.

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