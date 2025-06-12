Пояснюємо, які документи необхідно мати при собі для отримання грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області.

Благодійний фонд «Право на захист» проводитиме збір даних для участі в програмі грошової допомоги для ВПО від УВКБ ООН у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

Подати заявку можуть в місті Кам'янське 19 червня:

Внутрішньо переміщені особи , які переїхали через війну не пізніше ніж шість місяців тому, та не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН або інших гуманітарних організацій протягом останніх трьох місяців;

, які переїхали через війну не пізніше ніж шість місяців тому, та протягом останніх трьох місяців; Особи, які повернулися до місця постійного проживання (в межах України або з-за кордону) після вимушеної евакуації через воєнні дії, за умови, що вони також не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій за останні три місяці.

Обов’язкові критерії вразливості:

Заявник чи його родина повинні належати до однієї з таких категорій:

Один із батьків із дітьми до 18 років чи з особами віком від 55 років;

Самотня особа похилого віку (від 55 років), особа похилого віку з дітьми до 18 років;

Сім’я, яка має одного, кількох членів з інвалідністю або хронічними захворюваннями (перелік станів не є вичерпним).

Крім того, обов’язковою умовою є низький рівень доходу — менше 5400 гривень на одного члена родини на місяць.

Які документи необхідно мати при собі для отримання грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області:

Оригінали паспортів, інших документів, що посвідчують особу;

Ідентифікаційні номери;

Довідка ВПО (за наявності);

Свідоцтва про народження дітей;

Документи, що підтверджують опікунство (за потреби);

Медичні довідки чи посвідчення про інвалідність чи хронічне захворювання;

Банківська картка основного заявника (картка «єДопомога» не приймається).

Важливо:

Реєстрація та консультації проходитимуть лише 19 червня 2025 року з 10:30 до 16:00 за адресою: м. Кам’янське, просп. Василя Стуса, 10/12, ліве крило, 3 поверх, кабінет №4.

Запис на грошову допомогу для ВПО здійснюється в порядку живої черги, попередній запис телефоном не передбачено. Після набору необхідної кількості заявників реєстрацію буде припинено.

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