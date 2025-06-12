Объясняем, какие документы необходимо иметь при себе для получения денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области.

Благотворительный фонд «Право на защиту» будет проводить сбор данных для участия в программе денежной помощи для ВПЛ от УВКБ ООН в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

Подать заявку могут в городе Каменское 19 июня:

Внутри перемещенные лица , которые переехали через войну не позднее шести месяцев назад, и не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других гуманитарных организаций в течение последних трех месяцев;

, которые переехали через войну не позднее шести месяцев назад, и в течение последних трех месяцев; Лица, вернувшиеся к месту постоянного проживания (в пределах Украины или из-за границы) после вынужденной эвакуации из-за военных действий, при условии, что они также не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций за последние три месяца.

Обязательные критерии уязвимости:

Заявитель или его семья должны принадлежать к одной из следующих категорий:

Один из родителей с детьми до 18 лет или с лицами старше 55 лет;

Одинокий пожилой человек (от 55 лет), пожилой с детьми до 18 лет;

Семья, имеющая одного, нескольких членов с инвалидностью или хроническими заболеваниями (перечень состояний не является исчерпывающим).

Кроме того, обязательным условием является низкий уровень дохода — менее 5400 гривен на одного члена семьи в месяц .

Какие документы необходимо иметь при себе для получения денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области:

Оригиналы паспортов, других документов, удостоверяющих личность;

Идентификационные номера;

Справка ВПЛ (при наличии);

Свидетельства о рождении детей;

Документы, подтверждающие опекунство (при необходимости);

Медицинские справки или свидетельство об инвалидности или хроническое заболевание;

Банковская карта основного заявителя (карточка «епомощь» не принимается).

Важно:

Регистрация и консультации будут проходить только 19 июня 2025 с 10:30 до 16:00 по адресу: г. Каменское, просп. Василия Стуса, 10/12, левое крыло, 3 этаж, кабинет №4.

Запись на денежную помощь для ВПЛ осуществляется в порядке живой очереди, предварительная запись по телефону не предусмотрена. После набора необходимого количества заявителей регистрация будет прекращена.

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