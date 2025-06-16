Возобновление выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области не происходит автоматически.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области продолжаются, однако часть украинцев могут потерять деньги в нескольких случаях, сообщает Politeka.net.

Юристы рассказали о важных моментах о назначении льготы.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области временно останавливаются в случае, когда Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уведомляет орган социальной защиты о назначении человеку субсидии на съем жилья. Однако, после прекращения такой субсидии денежное пособие на проживание можно возобновить при условии, что заявитель соблюдает требования к имущественному положению и другим установленным критериям.

Важное замечание: Возобновление выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области не происходит автоматически .

Также, если переселенцы или семья стали владельцами недвижимости (или части), расположенного вне территорий, находящихся под боевыми действиями или оккупацией , это считается основанием для прекращения государственной помощи.

При этом не имеет значения, зарегистрировано там место жительства или нет – сам факт владения жильем на «безопасной» территории может стать основанием для прекращения начислений.

Исключения:

если жилье непригодно для проживания - при наличии соответствующего документа;

- при наличии соответствующего документа; если площадь помещения меньше 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Таким образом, получение сертификата «Восстановление» и приобретение на него жилья автоматически не лишает статуса ВПЛ, но может повлиять на начисление денежной помощи, если не соблюдены исключительные условия.

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