Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області будуть надані лише у одній громаді

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області будуть роздавати декілька днів, проте лише в окремій громаді регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла Зеленодольська міська територіальна громада в Фейсбук.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області будуть надані лише у Зеленодольській громаді. Так, усім внутрішньо переміщеним особам, які проживають у населених пунктах Зеленодольської громади, надається можливість отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Допомога надається в межах співпраці міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen та благодійного фонду «Лелека КР».

Видача безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпропетровській області відбудеться протягом двох днів — у вівторок, 24 червня, та середу, 25 червня 2025 року. Прийом громадян триватиме з 11:00 до 15:00.

Місце проведення видачі гуманітарної допомоги — місто Зеленодольськ, територія Зеленодольського ліцею №1 (молодший корпус), за адресою: вулиця Спортивна, 3.

Варто також зазначити, що тим, хто потребує підтримки, потрібно зібрати низку документів. Так, для отримання набору обов’язково мати оригінали документів на кожного члена сім’ї, а саме:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

ідентифікаційний код;

довідку ВПО.

Варто також попередити українців, що на одну родину передбачено лише один продуктовий набір. Закликаємо всіх, хто має право на допомогу, не втрачати можливість скористатися підтримкою та завчасно підготувати необхідні документи.

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