Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области будут предоставлены только в одной общине.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области будут раздавать несколько дней, однако только в отдельной общине региона, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала Зеленодольская городская территориальная община в Фейсбуке.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области будут предоставлены только в Зеленодольской общине. Так, всем внутренне перемещенным лицам, проживающим в населенных пунктах Зеленодольского общества, предоставляется возможность получить гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках сотрудничества международной гуманитарной организации World Central Kitchen и благотворительного фонда «Аист КР».

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепропетровской области состоится в течение двух дней - во вторник, 24 июня, и среду, 25 июня 2025 года. Прием граждан продлится с 11:00 до 15:00.

Место проведения выдачи гуманитарной помощи – город Зеленодольск, территория Зеленодольского лицея №1 (младший корпус), по адресу: улица Спортивная, 3.

Следует также отметить, что нуждающимся в поддержке нужно собрать ряд документов. Так, для получения набора обязательно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи, а именно:

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

идентификационный код;

справку ВПЛ.

Следует также предупредить украинцев, что на одну семью предусмотрен только один продуктовый набор. Призываем всех, кто имеет право на помощь, не упускать возможность воспользоваться поддержкой и заранее подготовить необходимые документы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: части украинцев почтенного возраста выдают продукты.

Також Politeka писала, Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства: в Днепре начнут выплачивать новую помощь.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.