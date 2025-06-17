Кожному неповнолітньому, який підпадає під дію програми, буде запропоновано план отримання 50 тисяч гривень на дитину від держави в Дніпрі

В Дніпрі можна отримати 50 тисяч гривень на дитину від держави, проте кошти будуть виплачуватися лише деяким категоріям родин, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила прес-служба Мінсоцполітики.

У місті стартує нова державна програма підтримки дітей, які постраждали від війни. Частина родин, що відповідає визначеним критеріям, може отримати одноразову допомогу у розмірі 50 000 гривень на дитину, — повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Мова йде про дітей, які пережили депортацію, примусове переміщення або тривалий час жили на тимчасово окупованих територіях, а нині повертаються до безпечніших регіонів країни.

Мета цієї виплати — підтримати неповнолітніх в період адаптації та допомогти повернутися до нормального життя.

Кожному неповнолітньому, який підпадає під дію програми, буде запропоновано персоналізований план отримання 50 тисяч гривень на дитину від держави в Дніпрі, що охоплює не лише фінансову підтримку, а й цілий спектр важливих послуг:

доступ до соціальних сервісів;

медична та психологічна підтримка;

реабілітаційні заходи;

юридичний супровід.

Як отримати 50 тисяч гривень на дитину від держави в Дніпрі: батькам або законним представникам дитини необхідно звернутися до Державної служби у справах дітей за місцем проживання.

Зверніть увагу: отримання цієї одноразової допомоги не впливає на субсидії чи інші соціальні виплати. Ці кошти також не враховуються при розрахунку інших видів державної допомоги.

Програма покликана полегшити процес реінтеграції дітей після повернення з окупації або переміщення та створити для них максимально комфортні умови у новому середовищі.

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