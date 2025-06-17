Каждому несовершеннолетнему, который подпадает под действие программы, будет предложен план получения 50 тысяч гривен на ребенка от государства в Днепре.

В Днепре можно получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства, однако, средства будут выплачиваться лишь некоторым категориям семей, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла пресс-служба Минсоцполитики.

В городе стартует новая государственная программа поддержки маленьких украинцев, пострадавших от войны. Часть семей, отвечающая определенным критериям, может получить единовременную помощь в размере 50 000 гривен на малыша, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Речь идет о малышах, переживших депортацию, принудительном перемещении или длительное время проживавших на временно оккупированных территориях, а ныне возвращающихся в более безопасные регионы страны.

Цель этой выплаты – поддержать несовершеннолетних в период адаптации и помочь вернуться к нормальной жизни.

Каждому несовершеннолетнему, который подпадает под действие программы, будет предложен персонализированный план получения 50 тысяч гривен на ребенка от государства в Днепре, охватывающий не только финансовую поддержку, но и целый спектр важных услуг:

доступ к социальным сервисам;

медицинская и психологическая поддержка;

реабилитационные мероприятия;

юридическое сопровождение.

Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства в Днепре: родителям или законным представителям несовершенолетнего необходимо обратиться в Государственную службу по делам детей по месту жительства.

Обратите внимание: получение этого единовременного пособия не влияет на субсидии или другие социальные выплаты. Эти средства также не учитываются при расчете других видов государственной помощи .

Программа призвана облегчить процесс реинтеграции маленьких украинцев после возвращения из оккупации или перемещения и создать максимально комфортные условия в новой среде.

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