Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна лише для окремих категорій українців.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює лише тих українців, що відповідають критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про безоплатну підтримку.

Частина українців має можливість безоплатно отримати продуктові набори в межах гуманітарної програми, реалізованої двома міжнародними фондами.

Зокрема, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна для мешканців Донеччини, які наразі проживають у місті Кам’янське. Продуктові пакунки надаються благодійною організацією Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у співпраці з фондом Howard G. Buffett Foundation (HGBF). Видача відбуватиметься на базі Центру підтримки внутрішньо переміщених осіб «СЕЛИДОВЕ.UA».

Отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть переселенці з Селидівської, Вугледарської та Комарської громад, які евакуювалися у 2022–2025 роках та перебувають у віковій категорії 60–69 років.

Де і коли отримати:

Видача продуктів відбувається за адресою: м. Кам’янське, вул. Василя Стуса, 15Б.

Що потрібно мати при собі:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Наголошуємо, що вона надається лише за умови пред’явлення вказаних документів.

Підкреслимо, Центр підтримки внутрішньо переміщених осіб «СЕЛИДОВЕ.UA» — це волонтерська або громадська ініціатива, створена для допомоги переселенцям (ВПО), які залишили свої домівки через війну, зокрема мешканцям Донеччини. Центр працює як точка гуманітарної підтримки та соціального супроводу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО: в Дніпропетровські області можна подати заявку на виплату, куди звертатись.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі: де українці можуть знайти підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: почався запис на видачу нової допомоги.