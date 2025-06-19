Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна только для отдельных категорий украинцев.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области охватывает только украинцев, отвечающих критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно о безвозмездной поддержке.

Часть украинцев имеет возможность получить бесплатные продуктовые наборы в рамках гуманитарной программы, реализованной двумя международными фондами.

В частности, гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна жителям Донетчины, которые сейчас проживают в городе Каменское. Продуктовые пакеты предоставляются благотворительной организацией Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) в сотрудничестве с фондом Howard G. Buffett Foundation (HGBF). Выдача будет производиться на базе Центра поддержки внутренне перемещенных лиц «СЕЛИДОВЕ.UA».

Получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области могут переселенцы из Селидовской, Угледарской и Комарской общин, которые были эвакуированы в 2022-2025 годах и находятся в возрастной категории 60-69 лет.

Где и когда получить:

Выдача продуктов проходит по адресу : Каменское, ул. Василия Стуса, 15Б .

Что нужно иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

справку внутри перемещенного лица (ВПЛ).

Отмечаем, что она предоставляется только при предъявлении указанных документов.

Подчеркнем, Центр поддержки внутренне перемещенных лиц «СЕЛИДОВЕ.UA» — это волонтерская или общественная инициатива, созданная для помощи переселенцам (ВПЛ), покинувшим свои дома из-за войны, в частности жителям Донбасса. Центр работает как точка поддержки и социального сопровождения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ: в Днепропетровской области можно подать заявку на выплату, куда обращаться.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре: где украинцы могут найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась запись на выдачу новой помощи.