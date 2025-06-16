Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі та області можна знайти у гуртожитках та спеціально облаштованих місцях, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, де для ВПО мають бути місця та як зв’язатись із керівництвом гуртожитків.
Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі можна отримати в межах державної програми «Прихисток», яка створена для підтримки українців, змушених покинути свої домівки через війну.
Програма працює за принципом взаємної допомоги: місцеві мешканці, які мають вільне житло (кімнати, квартири або будинки), можуть тимчасово прихистити переселенців. У свою чергу, держава компенсує власникам витрати на комунальні послуги.
Щоб знайти безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі через програму «Прихисток», потрібно:
- Перейти на сайт: dopomagai.org
- Зареєструватися як переселенець.
- Переглянути доступні варіанти житла.
- Подати заявку на вподобане оголошення.
- Дочекатися відповіді від власника.
Адреси гуртожитків та контактна інформація в області:
м. Підгородне — Харківська, 34А
- 8 приміщень, 60 місць
- Для людей з інвалідністю — умови не передбачено
- Антон Кавралов — 099 100 01 22 | doveriednepr@gmail.com
м. Підгородне — Геологів, 113
- 11 кімнат, 50 місць
- Є умови для людей з інвалідністю
- Олександр Фесенко — 095 256 35 76 — motivationtolife4@gmail.com
с. Олександропіль — Паркова, 13А
- 8 кімнат, 14 місць
- Умов для людей з інвалідністю немає
- Сейран Мікаелян — 098 543 37 09 | tercentr2021@ukr.net
смт Царичанка, квартал Слави, 3А
- 8 кімнат, 80 місць
- Умов для людей з інвалідністю немає
- Сергій Китайгора — 095 255 68 49 | tsarpossovet@gmail.com
с. Бабайківка — Центральна, 46
- 2 приміщення, 10 ліжок
- Наталія Дениско — 066 500 75 51 | tsarpossovet@gmail.com
Зверніть увагу: кількість вільних койок постійно змінюється. Перед приїздом обов’язково зв’язуйтесь із контактними особами, щоб уточнити наявність ліжок. Проживання для ВПО безкоштовне, однак у більшості випадків передбачена оплата комунальних послуг.
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