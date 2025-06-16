Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі, відомо адреси, контакти та умови розміщення.

Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі та області можна знайти у гуртожитках та спеціально облаштованих місцях, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, де для ВПО мають бути місця та як зв’язатись із керівництвом гуртожитків.

Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі можна отримати в межах державної програми «Прихисток», яка створена для підтримки українців, змушених покинути свої домівки через війну.

Програма працює за принципом взаємної допомоги: місцеві мешканці, які мають вільне житло (кімнати, квартири або будинки), можуть тимчасово прихистити переселенців. У свою чергу, держава компенсує власникам витрати на комунальні послуги.

Щоб знайти безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі через програму «Прихисток», потрібно:

Перейти на сайт: dopomagai.org

Зареєструватися як переселенець.

Переглянути доступні варіанти житла.

Подати заявку на вподобане оголошення.

Дочекатися відповіді від власника.

Адреси гуртожитків та контактна інформація в області:

м. Підгородне — Харківська, 34А

8 приміщень, 60 місць

Для людей з інвалідністю — умови не передбачено

Антон Кавралов — 099 100 01 22 | doveriednepr@gmail.com

м. Підгородне — Геологів, 113

11 кімнат, 50 місць

Є умови для людей з інвалідністю

Олександр Фесенко — 095 256 35 76 — motivationtolife4@gmail.com

с. Олександропіль — Паркова, 13А

8 кімнат, 14 місць

Умов для людей з інвалідністю немає

Сейран Мікаелян — 098 543 37 09 | tercentr2021@ukr.net

смт Царичанка, квартал Слави, 3А

8 кімнат, 80 місць

Умов для людей з інвалідністю немає

Сергій Китайгора — 095 255 68 49 | tsarpossovet@gmail.com

с. Бабайківка — Центральна, 46

2 приміщення, 10 ліжок

Наталія Дениско — 066 500 75 51 | tsarpossovet@gmail.com

Зверніть увагу: кількість вільних койок постійно змінюється. Перед приїздом обов’язково зв’язуйтесь із контактними особами, щоб уточнити наявність ліжок. Проживання для ВПО безкоштовне, однак у більшості випадків передбачена оплата комунальних послуг.

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