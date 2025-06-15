Мешканцям регіону варто приготуватись до тимчасових незручностей через графік відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Дніпропетровській області.

Комунальники розпочинають планові технічні роботи, через що відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Дніпропетровській області торкнеться одразу кількох мікрорайонів, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба компанії "Газмережі", подачу блакитного палива припинять на десятках вулиць, зокрема Широкій, Кобзарській, Деревлянській, а також на проспекті Свободи.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Дніпропетровській області стосуватиметься таких будинків: у вівторок обмеження діятимуть на Широкій з 112 по 173; у середу — на Старої Межі 1, 3, 12 і 13 та Кобзарській — від 12 до 19. Сюди ж входить і проспект Свободи, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 247, 249, 261, 263, 263а, 275б.

З 20 числа терпіти незручності вже доведеться на Байдаківській, 2, 10, 12, 14; Древлянській, 1, 3/5, 4, 6-9, 11; проспекті Свододи, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117/б, 119, 121а, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 141.

Газопостачання відновлять після завершення всіх технічних процедур. Але є умова: мешканці мають забезпечити доступ до кожного помешкання, де підключене блакитне паливо. Без цього відновити подачу не вийде.

Очікується, що відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Дніпропетровській області проходитиме за графіком. У разі змін комунальники обіцяють повідомити завчасно.

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