Місцевим мешканцям варто підготуватися до графіка відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня у Полтаві, тож розповідаємо детальніше.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня у Полтаві торкнеться низки адрес, повідомляє Politeka.

Як інформує АТ «Полтавагаз», відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня у Полтаві зачепить мешканців будинків № 41–78 по вулиці Шевченка. Компанія повідомляє, що газопостачання тимчасово буде припинене 11 числа у зв’язку з проведенням робіт із технічного обслуговування мереж.

Споживачів просять завчасно перекрити крани перед газовими приладами та не забувати про правила безпеки. Крім того, у цьому місяці фахівці «Полтавагазу» планують обстежити та обслуговувати внутрішньобудинкові газові системи в багатьох багатоповерхівках міста.

Мова йде про десятки адрес по вулицях Мясоєдова, Шведська, Сковороди, Воскресенський узвіз, Небесної Сотні, Соборності, Героїв Азову, Панянка, Патріарха Мстислава, Кісельова, Стрітенська, Антонця, Орлика, Пушкарівська та багатьох інших.

Якщо маєте питання чи потребуєте уточнень — звертайтеся до служби експлуатації газових мереж за адресою: вулиця Олеся Гончара, 2, або за телефонами, вказаними на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо, що на початку осені минулого року Міністерство енергетики України затвердило новий порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Тепер він обов’язковий для всіх багатоквартирних будинків незалежно від їхньої форми власності чи підпорядкування.

Тож відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня у Полтаві – це необхідність і уникнути незручностей не вдасться.

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