У червні заплановано відключення газу в Хмельницькому у зв’язку з технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, повідомляє Politeka.

Роботи проводитимуть фахівці ТОВ «Газмережі» на 35 адресах у різних мікрорайонах міста. На період обслуговування газопостачання тимчасово припинятиметься.

Перші відключення розпочнуться вже 5 червня — без газу тимчасово залишаться мешканці будинків на вулицях Сіцінського, Заводській, проспекті Миру та Івана Франка. Далі роботи триватимуть щоденно до 20 червня включно.

Серед адрес — Подільська, Зарічанська, Свободи, Перемоги, Спортивна, Вокзальна, Козацька, Інститутська та інші. Повний графік доступний на сайті «Газмереж».

Фахівці нагадують: перед початком робіт слід вимкнути всі газові прилади й обов’язково перекрити крани. Під час пуску газу мешканці мають забезпечити доступ до газопроводів та обладнання, щоб майстри могли безпечно завершити технічні процедури.

Після перевірки та запуску блакитного палива споживачам буде виставлений рахунок за проведене обслуговування. Це виконується планово — раз на три або п’ять років.

Відключення газу в Хмельницькому — це частина планової роботи для підвищення безпеки та надійності газопостачання. Споживачів просять дотримуватись інструкцій та уважно слідкувати за оновленнями.