В июне запланировано отключение газа в Хмельницком в связи с техническим обслуживанием внутридомовых систем, сообщает Politeka.

Работы будут проводить специалисты ООО «Газмережи» по 35 адресам в разных микрорайонах города. На период обслуживания газоснабжение будет временно прекращаться.

Первые отключения начнутся уже 5 июня - без газа временно останутся жильцы домов на улицах Сицина, Заводской, проспекте Мира и Ивана Франко. Далее работы продлятся ежедневно до 20 июня включительно.

Среди адресов - Подольский, Заричанский, Свободы, Победы, Спортивный, Вокзальный, Казацкий, Институтский и другие. Полный график доступен на сайте «Газсетей».

Специалисты напоминают: перед началом работ следует выключить все газовые приборы и обязательно перекрыть краны. При пуске газа жители должны обеспечить доступ к газопроводам и оборудованию, чтобы мастера могли безопасно завершить технические процедуры.

После проверки и запуска голубого топлива потребителям будет выставлен счет за произведенное обслуживание. Это выполняется планово – раз в три или пять лет.

Отключение газа в Хмельницком — это часть плановой работы для повышения безопасности и надежности газоснабжения.