Местным жителям следует подготовиться к графику отключения газа на неделю с 9 по 15 июня в Полтаве, так что рассказываем подробнее.

Отключение газа на неделю с 9 по 15 июня в Полтаве коснется ряда адресов, сообщает Politeka.

Как информирует АО «Полтавагаз», отключение газа на неделю с 9 по 15 июня в Полтаве коснется жителей домов № 41–78 по улице Шевченко. Компания сообщает, что газоснабжение временно будет прекращено 11 числа в связи с проведением работ по техническому обслуживанию сетей.

Потребителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и не забывать о правилах безопасности. Кроме того, в этом месяце специалисты "Полтавагаза" планируют обследовать и обслуживать внутридомовые газовые системы во многих многоэтажках города.

Речь идет о десятках адресов по улицам Мясоедова, Шведская, Сковороды, Воскресенский спуск, Небесной Сотни, Соборности, Героев Азова, Барышня, Патриарха Мстислава, Киселева, Стретенская, Антонца, Орлика, Пушкаревская и многих других.

Если у вас есть вопросы или нуждаетесь в уточнениях — обращайтесь в службу эксплуатации газовых сетей по адресу: улица Олеся Гончара, 2, или по телефонам, указанным на официальном сайте компании.

Напомним, что в начале осени прошлого года Министерство энергетики Украины утвердило новый порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения. Теперь он обязателен для всех многоквартирных домов независимо от их формы собственности или подчинения.

Отключение газа на неделю с 9 по 15 июня в Полтаве – это необходимость и избежать неудобств не удастся.

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