Жителям региона следует приготовиться к временным неудобствам из-за графика отключения газа на неделю с 16 по 22 июня в Днепропетровской области.

Коммунальщики приступают к плановым техническим работам, из-за чего отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Днепропетровской области коснется сразу нескольких микрорайонов, сообщает Politeka.

Как информирует пресс-служба компании "Газсети", подачу голубого топлива прекратят на десятках улиц, в том числе Широкой, Кобзарской, Деревлянской, а также на проспекте Свободы.

Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Днепропетровской области будет касаться следующих домов: во вторник ограничения будут действовать на Широкой со 112 по 173; в среду - на Старой Границе 1, 3, 12 и 13 и Кобзарской - от 12 до 19. Сюда же входит и проспект Свободы, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 247, 247, 6

С 20 числа терпеть неудобства уже придется на Байдаковской, 2, 10, 12, 14; Древлянской, 1, 3/5, 4, 6-9, 11; проспекте Свододы, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117/б, 119, 121а, 121, 125, 127, 11 137, 139, 139а, 141.

Газоснабжение будет восстановлено после завершения всех технических процедур. Но есть условие: жители должны обеспечить доступ к каждому помещению, где подключено голубое топливо. Без этого возобновить подачу не получится.

Ожидается, что отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Днепропетровской области будет проходить по графику. В случае перемен коммунальщики обещают сообщить заблаговременно.

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