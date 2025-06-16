Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре, известно адреса, контакты и условия размещения.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре и области можно найти в общежитиях и специально обустроенных местах, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где для ВПЛ должны быть места и как связаться с руководством общежитий.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре можно получить в рамках государственной программы «Убежище», созданной для поддержки украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Программа работает по принципу взаимной помощи: местные жители, имеющие свободные (квартиры или дома) могут временно приютить ВПО. В свою очередь, государство компенсирует владельцам расходы на коммунальные услуги.

Чтобы найти бесплатное жилье для переселенцев в Днепре через программу «Убежище», нужно:

Перейти на сайт: dopomagai.org

Зарегистрироваться как переселенец.

Просмотреть доступные варианты жилья.

Подать заявку на понравившееся объявление.

Дождаться ответа от владельца.

Адреса общежитий и контактная информация в области:

г. Подгородное - Харьковская, 34А

8 помещений, 60 мест

Для людей с инвалидностью — условия не предусмотрены

Антон Кавралов — 099 100 01 22 | doveriednepr@gmail.com

м. Подгородное — Геологов, 113

11 комнат, 50 мест

Есть условия для людей с инвалидностью

Александр Фесенко - 095 256 35 76 - motivationtolife4@gmail.com

с. Александрополь - Парковая, 13А

8 комнат, 14 мест

Условий для людей с инвалидностью нет

Сейран Микаелян - 098 543 37 09 | tercentr2021@ukr.net

пгт Царичанка, квартал Славы, 3А

8 комнат, 80 мест

Условий для людей с инвалидностью нет

Сергей Китайгора - 095 255 68 49 | tsarpossovet@gmail.com

с. Бабайковка - Центральная, 46

2 помещения, 10 коек

Наталья Дениско - 066 500 75 51 | tsarpossovet@gmail.com

Обратите внимание: количество свободных койок постоянно меняется. Перед приездом обязательно связаться с контактными лицами, чтобы уточнить наличие кроватей. Проживание для ВПЛ бесплатно, однако в большинстве случаев предусмотрена оплата коммунальных услуг.

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