Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре и области можно найти в общежитиях и специально обустроенных местах, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, где для ВПЛ должны быть места и как связаться с руководством общежитий.
Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре можно получить в рамках государственной программы «Убежище», созданной для поддержки украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.
Программа работает по принципу взаимной помощи: местные жители, имеющие свободные (квартиры или дома) могут временно приютить ВПО. В свою очередь, государство компенсирует владельцам расходы на коммунальные услуги.
Чтобы найти бесплатное жилье для переселенцев в Днепре через программу «Убежище», нужно:
- Перейти на сайт: dopomagai.org
- Зарегистрироваться как переселенец.
- Просмотреть доступные варианты жилья.
- Подать заявку на понравившееся объявление.
- Дождаться ответа от владельца.
Адреса общежитий и контактная информация в области:
г. Подгородное - Харьковская, 34А
- 8 помещений, 60 мест
- Для людей с инвалидностью — условия не предусмотрены
- Антон Кавралов — 099 100 01 22 | doveriednepr@gmail.com
м. Подгородное — Геологов, 113
- 11 комнат, 50 мест
- Есть условия для людей с инвалидностью
- Александр Фесенко - 095 256 35 76 - motivationtolife4@gmail.com
с. Александрополь - Парковая, 13А
- 8 комнат, 14 мест
- Условий для людей с инвалидностью нет
- Сейран Микаелян - 098 543 37 09 | tercentr2021@ukr.net
пгт Царичанка, квартал Славы, 3А
- 8 комнат, 80 мест
- Условий для людей с инвалидностью нет
- Сергей Китайгора - 095 255 68 49 | tsarpossovet@gmail.com
с. Бабайковка - Центральная, 46
- 2 помещения, 10 коек
- Наталья Дениско - 066 500 75 51 | tsarpossovet@gmail.com
Обратите внимание: количество свободных койок постоянно меняется. Перед приездом обязательно связаться с контактными лицами, чтобы уточнить наличие кроватей. Проживание для ВПЛ бесплатно, однако в большинстве случаев предусмотрена оплата коммунальных услуг.
Последние новости Украины:
Напомним, что Politeka писала тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.
Также Politeka писала, что тариф на воду повысили, но не всем: кому придется платить по новой цене.
Как сообщала Politeka, украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.