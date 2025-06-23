Грошова допомога надаватиметься пенсіонерам у Дніпропетровській області, якщо вони відповідають певним критеріям.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається лише в одній з громад, зараз відкрито реєстрацію на отримання грошей, повідомляє Politeka.net.

Її надаватимуть тим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Проєкт реалізується благодійним фондом «Право на захист».

У місті Верхівцеве незабаром стартує реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області. Проте потрібно відповідати певним критеріям.

Прийом громадян для реєстрації триватиме лише один день — 26 червня 2025 року. Місце проведення: м. Верхівцеве, вул. Центральна, буд. 46. Час роботи: з 10:30 до 14:00.

Грошова допомога надаватиметься пенсіонерам у Дніпропетровській області, якщо вони:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) , які були змушені переїхати через бойові дії протягом останніх 6 місяців та ще не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших гуманітарних організацій за останні 3 місяці.

Особи, які повернулись до свого постійного місця проживання (в Україні або з-за кордону) після вимушеної евакуації, і також не отримували допомоги за зазначений період.

Крім того, подати заявку на виплату можуть лише ті, хто, крім загальних умов, належить до однієї з категорій:

Одинока мати або батько з дітьми до 18 років, чи з літніми родичами (від 55 років).

Родина, яку очолює одинока літня особа (55+), або яка складається з літньої людини та дитини (дітей).

Сім’ї, у складі яких є особи з інвалідністю чи хронічними захворюваннями (перелік захворювань — не обмежений).

Крім того, заявник має відповідати соціально-економічним критеріям — дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 5400 грн на місяць.

Для реєстрації необхідно мати оригінали документів на кожного члена родини:

Паспорт громадянина України чи інший документ, що посвідчує особу;

Ідентифікаційний код (ІПН);

Довідка ВПО (за наявності);

Свідоцтва про народження дітей (за наявності);

Документи, що підтверджують опіку чи піклування (якщо є);

Медичні довідки чи посвідчення про інвалідність, хронічне захворювання (за наявності);

Банківська картка заявника (крім картки «єДопомога»).

Важливі деталі:

Реєстрація здійснюватиметься в порядку живої черги .

. Телефонного запису немає .

. Чергу буде закрито після досягнення максимальної кількості осіб.

Під час консультації необхідно назвати всіх членів родини, на кого подається заявка, мати їхні документи, знати родинні зв’язки, та (для ВПО) мати підтвердження переміщення за останні 6 місяців.

Оновлення, новини й актуальний графік можна переглянути в телеграм-каналі організації ООН.

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