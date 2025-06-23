Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається лише в одній з громад, зараз відкрито реєстрацію на отримання грошей, повідомляє Politeka.net.
Її надаватимуть тим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Проєкт реалізується благодійним фондом «Право на захист».
У місті Верхівцеве незабаром стартує реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області. Проте потрібно відповідати певним критеріям.
Прийом громадян для реєстрації триватиме лише один день — 26 червня 2025 року. Місце проведення: м. Верхівцеве, вул. Центральна, буд. 46. Час роботи: з 10:30 до 14:00.
Грошова допомога надаватиметься пенсіонерам у Дніпропетровській області, якщо вони:
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Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були змушені переїхати через бойові дії протягом останніх 6 місяців та ще не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших гуманітарних організацій за останні 3 місяці.
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Особи, які повернулись до свого постійного місця проживання (в Україні або з-за кордону) після вимушеної евакуації, і також не отримували допомоги за зазначений період.
Крім того, подати заявку на виплату можуть лише ті, хто, крім загальних умов, належить до однієї з категорій:
- Одинока мати або батько з дітьми до 18 років, чи з літніми родичами (від 55 років).
- Родина, яку очолює одинока літня особа (55+), або яка складається з літньої людини та дитини (дітей).
- Сім’ї, у складі яких є особи з інвалідністю чи хронічними захворюваннями (перелік захворювань — не обмежений).
Крім того, заявник має відповідати соціально-економічним критеріям — дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 5400 грн на місяць.
Для реєстрації необхідно мати оригінали документів на кожного члена родини:
- Паспорт громадянина України чи інший документ, що посвідчує особу;
- Ідентифікаційний код (ІПН);
- Довідка ВПО (за наявності);
- Свідоцтва про народження дітей (за наявності);
- Документи, що підтверджують опіку чи піклування (якщо є);
- Медичні довідки чи посвідчення про інвалідність, хронічне захворювання (за наявності);
- Банківська картка заявника (крім картки «єДопомога»).
Важливі деталі:
- Реєстрація здійснюватиметься в порядку живої черги.
- Телефонного запису немає.
- Чергу буде закрито після досягнення максимальної кількості осіб.
- Під час консультації необхідно назвати всіх членів родини, на кого подається заявка, мати їхні документи, знати родинні зв’язки, та (для ВПО) мати підтвердження переміщення за останні 6 місяців.
Оновлення, новини й актуальний графік можна переглянути в телеграм-каналі організації ООН.
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