Денежная помощь будет предоставляться пенсионерам в Днепропетровской области, если они отвечают определенным критериям.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется только в одной из общин, сейчас открыта регистрация на получение денег, сообщает Politeka.net.

Ее будут предоставлять тем гражданам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны войны. Проект реализуется благотворительным фондом "Право на защиту".

В городе Верховцево скоро стартует регистрация на получение многоцелевой денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области. Однако нужно соответствовать определенным критериям.

Прием граждан продлится всего один день — 26 июня 2025 года. Место проведения: г. Верховцево, ул. Центральная, дом. 46. ​​Время работы: с 10:30 до 14:00.

Денежная помощь будет предоставляться пенсионерам в Днепропетровской области, если они:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) , которые были вынуждены переехать через боевые действия за последние 6 месяцев и еще не получали ее от УВКБ ООН или других гуманитарных организаций за последние 3 месяца.

Лица, которые вернулись к своему постоянному месту жительства (в Украине или из-за границы) после вынужденной эвакуации, также не получали денег за указанный период.

Кроме того, подать заявку на выплату могут только те, кто кроме общих условий относится к одной из категорий:

Одинокая мать или отец с детьми до 18 лет или с пожилыми родственниками (от 55 лет).

Семья, возглавляемая одиноким пожилым лицом (55+), или состоящим из пожилого человека и ребенка (детей).

Семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями (список заболеваний — не ограничен).

Кроме того, заявитель должен отвечать социально-экономическим критериям: доход на одного члена семьи не должен превышать 5400 грн в месяц.

Для регистрации необходимо иметь оригиналы документов на каждого члена семьи:

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

Идентификационный код (ИНН);

Справка ВПЛ (при наличии);

Свидетельства о рождении детей (при наличии);

Документы, подтверждающие опеку или попечительство (если есть);

Медицинские справки или свидетельство об инвалидности, хроническое заболевание (при наличии);

Банковская карта заявителя (кроме карты «Помощь»).

Важные детали:

Регистрация будет производиться в порядке живой очереди .

. Телефонной записи нет .

. Очередь будет закрыта по достижении максимального количества человек.

Во время консультации необходимо указать всех членов семьи, на кого подается заявка, иметь их документы, знать родственные связи и (для ВПЛ) иметь подтверждение перемещения за последние 6 месяцев.

Обновления, новости и актуальный график можно просмотреть в телеграмм-канале организации ООН.

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