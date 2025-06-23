Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется только в одной из общин, сейчас открыта регистрация на получение денег, сообщает Politeka.net.
Ее будут предоставлять тем гражданам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны войны. Проект реализуется благотворительным фондом "Право на защиту".
В городе Верховцево скоро стартует регистрация на получение многоцелевой денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области. Однако нужно соответствовать определенным критериям.
Прием граждан продлится всего один день — 26 июня 2025 года. Место проведения: г. Верховцево, ул. Центральная, дом. 46. Время работы: с 10:30 до 14:00.
Денежная помощь будет предоставляться пенсионерам в Днепропетровской области, если они:
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Внутри перемещенные лица (ВПЛ) , которые были вынуждены переехать через боевые действия за последние 6 месяцев и еще не получали ее от УВКБ ООН или других гуманитарных организаций за последние 3 месяца.
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Лица, которые вернулись к своему постоянному месту жительства (в Украине или из-за границы) после вынужденной эвакуации, также не получали денег за указанный период.
Кроме того, подать заявку на выплату могут только те, кто кроме общих условий относится к одной из категорий:
- Одинокая мать или отец с детьми до 18 лет или с пожилыми родственниками (от 55 лет).
- Семья, возглавляемая одиноким пожилым лицом (55+), или состоящим из пожилого человека и ребенка (детей).
- Семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями (список заболеваний — не ограничен).
Кроме того, заявитель должен отвечать социально-экономическим критериям: доход на одного члена семьи не должен превышать 5400 грн в месяц.
Для регистрации необходимо иметь оригиналы документов на каждого члена семьи:
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- Идентификационный код (ИНН);
- Справка ВПЛ (при наличии);
- Свидетельства о рождении детей (при наличии);
- Документы, подтверждающие опеку или попечительство (если есть);
- Медицинские справки или свидетельство об инвалидности, хроническое заболевание (при наличии);
- Банковская карта заявителя (кроме карты «Помощь»).
Важные детали:
- Регистрация будет производиться в порядке живой очереди.
- Телефонной записи нет.
- Очередь будет закрыта по достижении максимального количества человек.
- Во время консультации необходимо указать всех членов семьи, на кого подается заявка, иметь их документы, знать родственные связи и (для ВПЛ) иметь подтверждение перемещения за последние 6 месяцев.
Обновления, новости и актуальный график можно просмотреть в телеграмм-канале организации ООН.
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