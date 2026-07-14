Надбавка до пенсії в Харкові призначається після подання заяви разом із документами, що підтверджують право на її отримання.

Надбавка до пенсії в Харкові може бути призначена окремим категоріям громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, передає Politeka.

Відповідні виплати здійснюються згідно із чинним законодавством.

Право на таку доплату мають Герої України, ветерани війни з визначеними державними нагородами, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званнями «народний» або «заслужений», багатодітні матері, а також борці за незалежність України ХХ століття, які отримали офіційний статус.

Доплату встановлюють до основного розміру пенсійного забезпечення. Її величина залежить від категорії одержувача та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для окремих категорій передбачено фіксовану суму.

Надбавка до пенсії в Харкові призначається після подання заяви разом із документами, що підтверджують право на її отримання. Звернутися можна як у паперовій, так і в електронній формі.

Якщо заявник одразу не надав повний пакет документів, Пенсійний фонд повідомляє про необхідність їх доповнити. За умови подання відсутніх матеріалів упродовж трьох місяців датою звернення вважається день первинної заяви.

У разі надсилання документів поштою враховується дата, зазначена на поштовому штемпелі. Це правило діє за умови, що всі необхідні підтвердження були додані до звернення.

Після збільшення прожиткового мінімуму органи Пенсійного фонду автоматично проводять перерахунок таких виплат. Для борців за незалежність України також передбачене щорічне підвищення з 1 березня відповідно до коефіцієнта, затвердженого Кабінетом Міністрів.

Після смерті одержувача право на частину доплати можуть отримати непрацездатні члени його сім'ї. Розмір виплати залежить від кількості утриманців і визначається нормами чинного законодавства.

Джерело: ПФУ

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