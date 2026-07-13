Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 14 по 20 липня свідчить, що вихідні стануть найсприятливішими для відпочинку на відкритому повітрі.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 14 по 20 липня передбачає мінливі погодні умови, передає видання Politeka.

Початок семиденного періоду принесе дощі, після чого встановиться суха й тепла погода із поступовим підвищенням температури.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У вівторок, 14 липня, небо залишатиметься затягнутим хмарами. Невеликий дощ триватиме майже весь день, а після обіду стане інтенсивнішим. Повітря прогріється до +25 градусів.

У середу очікується покращення. До полудня зберігатиметься хмарність, однак пізніше з'явиться сонце. Опади синоптики не прогнозують, а максимальна температура сягне +27.

У четвер погодна ситуація залишиться стабільною. Ранкові хмари поступово розсіються, день мине без дощу. Стовпчики термометрів піднімуться до +27, вітер буде помірним.

П'ятниця принесе невелике зниження температурних показників. У денні години повітря прогріється до +22, а незначна хмарність не вплине на загальну комфортність.

За даними синоптиків, прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 14 по 20 липня свідчить, що вихідні стануть найсприятливішими для відпочинку на відкритому повітрі. У суботу очікується ясне небо та до +25, а в неділю стовпчики термометрів піднімуться вже до +29 без істотної ймовірності опадів.

У понеділок, 20 липня, спека посилиться до +30 градусів. Ранок буде сонячним, проте ближче до вечора з'явиться більше хмар. Попри це, істотних опадів не прогнозується.

Метеорологи радять жителям області враховувати погодні зміни під час планування поїздок і роботи просто неба, особливо на початку тижня, коли можливі тривалі дощі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Пенсіонерам у Харківській області пообіцяли нову грошову допомогу: що про неї відомо

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.