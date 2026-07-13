Прогноз погоды в Харьковской области на неделю с 14 по 20 июля свидетельствует, что выходные станут благоприятными для отдыха на открытом воздухе.

Прогноз погоды в Харьковской области на неделю с 14 по 20 июля предполагает изменяющиеся погодные условия, передает издание Politeka.

Начало семидневного периода принесет дожди, после чего установится сухая и теплая погода с повышением температуры.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

Во вторник, 14 июля, небо будет оставаться затянутым облаками. Небольшой дождь будет продолжаться почти весь день, а после обеда станет интенсивнее. Воздух прогреется до +25 градусов.

В среду ожидается улучшение. В полдень будет облачно, однако позже появится солнце. Осадки синоптики не прогнозируют, а максимальная температура составит +27.

В четверг погодная ситуация останется стабильной. Утром тучи постепенно рассеются, день пройдет без дождя. Столбики термометров поднимутся до +27, ветер будет умеренным.

Пятница принесет небольшое понижение температурных показателей. В дневные часы воздух прогреется до +22, а небольшая облачность не повлияет на общую комфортность.

По данным синоптиков, прогноз погоды в Харьковской области на неделю с 14 по 20 июля свидетельствует, что выходные станут наиболее благоприятными для отдыха на открытом воздухе. В субботу ожидается ясное небо и до +25, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +29 без существенной вероятности осадков.

В понедельник, 20 июля, жара усилится до +30 градусов. Утро будет солнечным, но ближе к вечеру появится больше облаков. Несмотря на это, существенных осадков не прогнозируется.

Метеорологи советуют жителям области учитывать погодные изменения во время планирования поездок и работы под открытым небом, особенно в начале недели, когда возможны продолжительные дожди.

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