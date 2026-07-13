Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области позволит внутренне перемещенным лицам сохранить стабильную финансовую поддержку на проживание в сложных условиях.

В марте 2026 года внутренне перемещенные лица продолжат получать денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области, однако выплаты будут производиться по новым условиям, сообщает Politeka.net.

Подробности рассказали в ПФУ.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что размер пособия остался без изменений. Дети и лица с инвалидностью ежемесячно получают по 3000 гривен, а другие совершеннолетние члены семьи - по 2000 гривен. Денежные средства начисляются ежемесячно и выплачиваются одному из членов семьи, уполномоченному лицу, сразу за всех, кто проживает в домохозяйстве.

Главное изменение касается критерия дохода для определения права на пособие. С 2026 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность повышен до 2 595 гривен. В этой связи также пересмотрели предельный уровень среднемесячного дохода, дающий право на получение выплат.

Теперь среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен, что соответствует четырем прожиточным минимумам. Конкретно этот показатель употребляется для определения права на денежную поддержку.

При расчете учитывают суммарный доход всех членов семьи, который делится на количество проживающих вместе. Если полученный результат превышает установленный лимит, пособие может не назначить или прекратить его начисление.

В то же время, есть положительная новость для тех семей, которым раньше отказали из-за превышения дохода. С учетом обновленного критерия они могут повторно подать заявление и снова обратиться за государственной поддержкой.

Выплаты будут назначены на шесть месяцев. Помощь получат те семьи, которые обращаются впервые, а также соответствующие обновленным условиям. Благодаря этому денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области позволит внутренне перемещенным лицам сохранить стабильную финансовую поддержку на проживание в сложных условиях.

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